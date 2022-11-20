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Закончили учения в Беларуси. В ISW предположили, когда Россия привлечет дополнительные мобилизованные силы

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Воскресенье 20 ноября 2022 04:35
Закончили учения в Беларуси. В ISW предположили, когда Россия привлечет дополнительные мобилизованные силы Фото: Россия может привлечь дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ближайшие недели могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к такому выводу, опираясь на то, что мобилизованные части 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ завершили учения в Брестской области Беларуси.

"Вероятно, российские войска будут продолжать использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области", - отметили в отчете ISW.

Россияне укрепляют позиции

Специалисты проинформировали, что россияне начинают укреплять свои позиции на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей личным составом, отведенным из Херсонской области, и мобилизованными.

Со ссылкой на украинский Генштаб Институт изучения войны пишет об увеличении численности войск РФ в Луганске. Новоприбывшие россияне размещают в заброшенных домах в Красном и Семейкино.

К слову, часть передислоцированных солдат России прибывает в Новоайдар, расположенный примерно в 55 км к востоку от Северодонецка, а также в Мариуполь.

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, оккупанты размещают там от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

"Андрюшенко заявил, что новомобилизованные перебрасываются на западную линию фронта Донецкой области. Кроме этого, российские войска пытаются рассредоточить силы путем развертывания некоторых элементов в направлении Гуляйполя на востоке Запорожской области", - добавляют аналитики.

Основные выводы ISW:

  • Представители разведки США заявили, что в начале ноября российские и иранские чиновники завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории РФ.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.
  • Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной потерей возможности использования моста через Керченский пролив.
  • Российские СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации.
  • Количество российских заключенных, как представляется, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в ЧВК "Вагнер".
  • Россияне пытаются установить контроль над информационным пространством на оккупированных территориях и идентифицировать украинских партизан.

Напомним, глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области.

К слову, защитники Украины смогли освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

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