Закончили учения в Беларуси. В ISW предположили, когда Россия привлечет дополнительные мобилизованные силы

Российские оккупанты в ближайшие недели могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к такому выводу, опираясь на то, что мобилизованные части 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ завершили учения в Брестской области Беларуси.

"Вероятно, российские войска будут продолжать использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области", - отметили в отчете ISW.

Россияне укрепляют позиции

Специалисты проинформировали, что россияне начинают укреплять свои позиции на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей личным составом, отведенным из Херсонской области, и мобилизованными.

Со ссылкой на украинский Генштаб Институт изучения войны пишет об увеличении численности войск РФ в Луганске. Новоприбывшие россияне размещают в заброшенных домах в Красном и Семейкино.

К слову, часть передислоцированных солдат России прибывает в Новоайдар, расположенный примерно в 55 км к востоку от Северодонецка, а также в Мариуполь.

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, оккупанты размещают там от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

"Андрюшенко заявил, что новомобилизованные перебрасываются на западную линию фронта Донецкой области. Кроме этого, российские войска пытаются рассредоточить силы путем развертывания некоторых элементов в направлении Гуляйполя на востоке Запорожской области", - добавляют аналитики.

Основные выводы ISW: