Завершили эвакуацию детей из Одесской области в Польшу и Румынию, – Марченко

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.

Глава области отчитался о решениях в гуманитарной сфере. Также он анонсировал создание стратегических запасов продуктов первой необходимости во всех райцентрах.

"Мы завершили эвакуацию детей-сирот из Одесской области в Польшу и Румынию. Мы создадим специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы в любой ситуации регион не имел проблем с продуктами питания", – заявил Марченко.

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