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Завершили эвакуацию детей из Одесской области в Польшу и Румынию, – Марченко

Автор: Антон Федорцив

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подытожил кампанию по эвакуации детей региона на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.

Глава области отчитался о решениях в гуманитарной сфере. Также он анонсировал создание стратегических запасов продуктов первой необходимости во всех райцентрах.

"Мы завершили эвакуацию детей-сирот из Одесской области в Польшу и Румынию. Мы создадим специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы в любой ситуации регион не имел проблем с продуктами питания", – заявил Марченко.

Подробнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом материале онлайн РБК-Украина.

К слову, в Киевской области спецназовцы освободили из плена пациентов психдиспансера.

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