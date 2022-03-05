Завершили эвакуацию детей из Одесской области в Польшу и Румынию, – Марченко

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подытожил кампанию по эвакуации детей региона на Запад.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.
Глава области отчитался о решениях в гуманитарной сфере. Также он анонсировал создание стратегических запасов продуктов первой необходимости во всех райцентрах.
"Мы завершили эвакуацию детей-сирот из Одесской области в Польшу и Румынию. Мы создадим специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы в любой ситуации регион не имел проблем с продуктами питания", – заявил Марченко.
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