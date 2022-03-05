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Спецназовцы освободили людей из диспансера в Бородянке

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Киевская область, Суббота 05 марта 2022 21:24
Спецназовцы освободили людей из диспансера в Бородянке Фото: Бородянский психоневрологический интернат (Facebook-страница заведения)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отчитался об освобождении украинскими спецназовцами захваченного психдиспансера в Бородянке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.

Наши военные вывели заложников из медучреждения, которых было ориентировочно 600 человек. Однако они до сих пор остаются в городе.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Но они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, для персонала и пациентов, хотя и большой стресс, но ситуация уже лучше", – заявил Кулеба.

Глава области также напомнил о нелегких условиях пребывания в Бородянке. В частности, в диспансере нет воды и света, но его пациентам постоянно помогают.

К слову, в Сумской области российские оккупанты на трассах грабят людей, пытающихся покинуть дома.

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