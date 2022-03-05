Спецназовцы освободили людей из диспансера в Бородянке
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отчитался об освобождении украинскими спецназовцами захваченного психдиспансера в Бородянке.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.
Наши военные вывели заложников из медучреждения, которых было ориентировочно 600 человек. Однако они до сих пор остаются в городе.
"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Но они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, для персонала и пациентов, хотя и большой стресс, но ситуация уже лучше", – заявил Кулеба.
Глава области также напомнил о нелегких условиях пребывания в Бородянке. В частности, в диспансере нет воды и света, но его пациентам постоянно помогают.
К слову, в Сумской области российские оккупанты на трассах грабят людей, пытающихся покинуть дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.