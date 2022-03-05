Завершили евакуацію дітей з Одеської області до Польщі та Румунії, – Марченко

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис голови ОВА в Telegram.

Очільник області відзвітував про рішення в гуманітарній сфері. Також він анонсував створення стратегічних запасів продуктів першої необхідності в усіх райцентрах.

"Ми завершили евакуацію дітей-сиріт з Одеської області до Польщі та Румунії. Ми утворимо спеціалізовані продовольчі склади в кожному районі Одеської області, щоб за будь-якої ситуації Одещина не мала проблем із продуктами харчування", – заявив Марченко.

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