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Завершено розслідування смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка: що встановили

Житомирська область , Четвер 29 лютого 2024 11:41
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Завершено розслідування смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка: що встановили Фото: місце аварії на Житомирській трасі (zt.npu.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі, перевищив швидкість. Даний висновок було зроблено згідно з відеозаписами камер спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як встановили у Державному бюро розслідувань депутат рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

"Зокрема, камери на трасі Київ - Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза", - зазначають у відомстві.

Відомо, що у цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі.

"Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - інформують в ДБР.

За висновками слідства, дотримання водієм вимог правил дорожнього руху щодо пересування із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість загиблій залишити межі проїзної частини.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - зауважили у відомстві.

Смертельна ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

У Житомирській області на трасі Київ - Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину 3 листопада. Від одержаних травм вона померла на місці.

Як з`ясувалось, за кермом опинився народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. За даними низки ЗМІ, в автомобілі він знаходився разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.

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