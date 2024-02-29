Завершено розслідування смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка: що встановили

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі, перевищив швидкість. Даний висновок було зроблено згідно з відеозаписами камер спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як встановили у Державному бюро розслідувань депутат рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

"Зокрема, камери на трасі Київ - Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза", - зазначають у відомстві.

Відомо, що у цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі.

"Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - інформують в ДБР.

За висновками слідства, дотримання водієм вимог правил дорожнього руху щодо пересування із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість загиблій залишити межі проїзної частини.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - зауважили у відомстві.