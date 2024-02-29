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Завершено расследование смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко: что установили

Житомирская область, Четверг 29 февраля 2024 11:41
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Завершено расследование смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко: что установили Фото: место аварии на Житомирской трассе (zt.npu.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко, сбивший насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе, превысил скорость. Данный вывод был сделан в соответствии с видеозаписями камер наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Как установили в Государственном бюро расследований, депутат двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости.

"В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза", - отмечают в ведомстве.

Известно, что в это время 18-летняя местная жительница проходила проезжую часть в селе.

"Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - информируют в ДБР.

По выводам следствия, соблюдение водителем требований правил дорожного движения по передвижению с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение позволило бы погибшей покинуть пределы проезжей части.

"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в том числе только в течение 2022-2023 годов в отношении его было вынесено 22 постановления", - отметили в ведомстве.

Смертельное ДТП с участием нардепа Николаенко

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку 3 ноября. От полученных травм она скончалась на месте.

Как выяснилось, за рулем оказался народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. По данным ряда СМИ, в автомобиле он находился вместе со своей супругой. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, где погибла 18-летняя девушка.

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