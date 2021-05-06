Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Подозрения объявили:

командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины,

бывшему командиру воинской части А4104 и двум его заместителям,

бывшему руководителю полетами на аэродроме "Чугуев",

исполняющему обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Их подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведении полетов, а также в халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По данным следствия, военные допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом, сообщили в прокуратуре.

"В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.