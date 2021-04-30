Катастрофа АН-26 в Чугуеве: подозревают еще троих военнослужащих
Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.
Об этом заявили в офисе генпрокурора.
Подозрение объявили заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, еще одному заместителю командира и экс-начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил.
Заместителей подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, а экс-начальника университета, который сейчас является депутатом Харьковского облсовета, подозревают лишь в халатном отношении к военной службе.
"Всем им вручены также ходатайства об избрании мер пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста",- заявили в прокуратуре.
Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.
После катастрофы АН-26 главы Харьковского национального университета Воздушных сил отстранили от должности.
Как писало РБК-Украина, в деле о катастрофе АН-26 фигурирует командующий Воздушных сил Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности.