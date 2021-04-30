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Катастрофа АН-26 в Чугуеве: подозревают еще троих военнослужащих

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 17:10
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: подозревают еще троих военнослужащих Фото: трем военным сообщили подозрение по делу крушения АН-26 (twitter.com patriarchua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.

Об этом заявили в офисе генпрокурора.

Подозрение объявили заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, еще одному заместителю командира и экс-начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил.

Заместителей подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе, а экс-начальника университета, который сейчас является депутатом Харьковского облсовета, подозревают лишь в халатном отношении к военной службе.

"Всем им вручены также ходатайства об избрании мер пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста",- заявили в прокуратуре.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

После катастрофы АН-26 главы Харьковского национального университета Воздушных сил отстранили от должности.

Как писало РБК-Украина, в деле о катастрофе АН-26 фигурирует командующий Воздушных сил Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности.

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