Завершено розслідування авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві

Підозри оголосили:

командувачу Повітряних сил Збройних сил України,

колишньому командиру військової частини А4104 і двом його заступникам,

колишньому керівнику польотами на аеродромі "Чугуїв",

виконувачу обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Їх підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, військові допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації літака. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом, повідомили в прокуратурі.

"На даний час підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.