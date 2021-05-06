ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Новина українською → Чугуев, Четверг 06 мая 2021 10:23
Завершено расследование авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве Фото: расследование авиакатастрофы АН-26 завершено (twitter.com/patriarchua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту крушения самолета АН-26, в результате которого погибли 26 военнослужащих. Подозрения объявили шестерым военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрения объявили:

  • командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины,
  • бывшему командиру воинской части А4104 и двум его заместителям,
  • бывшему руководителю полетами на аэродроме "Чугуев",
  • исполняющему обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Их подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведении полетов, а также в халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По данным следствия, военные допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом, сообщили в прокуратуре.

"В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

После катастрофы АН-26 главы Харьковского национального университета Воздушных сил отстранили от должности.

Как писало РБК-Украина, в деле о катастрофе АН-26 фигурирует командующий Воздушных сил Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия авиакатастрофа АН-26
NEWS
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
У Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко