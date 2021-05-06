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Завершено розслідування авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві

Новость на русском → Чугуєв, Четвер 06 травня 2021 10:23
Завершено розслідування авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві Фото: розслідування авіакатастрофи АН-26 завершено (twitter.com/patriarchua)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26, в результаті якої загинули 26 військовослужбовців. Підозри оголосили шістьом військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозри оголосили:

  • командувачу Повітряних сил Збройних сил України,
  • колишньому командиру військової частини А4104 і двом його заступникам,
  • колишньому керівнику польотами на аеродромі "Чугуїв",
  • виконувачу обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Їх підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, військові допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації літака. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом, повідомили в прокуратурі.

"На даний час підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Після катастрофи АН-26 очільника Харківського національного університету Повітряних сил відсторонили від посади.

Як писало РБК-Україна, у справі про катастрофу АН-26 фігурує командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якого підозрюють у халатності.

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Новини України Надзвичайні події авиакатастрофа АН-26
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