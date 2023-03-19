Завершенням агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності, - Зеленський

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом, вагомий міжнародно-правовий результат для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського у неділю, 19 березня.

"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав Зеленський.

За словами президента, вторгнення Росії в Україну закінчиться для Путіна повною відповідальністю за скоєне.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

Крім того, раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

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