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Завершення Ліги націй 19 листопада: повний розклад матчів вівторка

Вівторок 19 листопада 2024 12:15
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Завершення Ліги націй 19 листопада: повний розклад матчів вівторка Фото: Чехи прагнуть реваншуватися за вересневий розгром від Грузії (facebook.com/narodak)
Автор: Антон Федорців

Шостий тур нинішнього сезону Ліги націй УЄФА завершиться дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У рамках фінального туру змагань збірних Старого світу матчі однієї групи грають паралельно. Тож усі поєдинки вівторка розпочнуться о 21:45 за київським часом.

У групі A3 команди проведуть спаринги з підвищеною відповідальністю, адже фінальні позиції вже визначені. Переможець квартету – збірна Німеччини – гостюватиме в Угорщині. Натомість другі на фініші Нідерланди зустрінуться з національною командою Боснії і Герцеговини.

Зате в квартеті B1 інтрига жива. Збірна України намагатиметься покинути останнє місце в протистоянні з Албанією, а національна команда Чехії прийме Грузію у битві за першу сходинку. У групі B4 Уельс зустрінеться зі збірною Ісландії, а національна команда Чорногорії прийме Туреччину.

Для власного задоволення гратимуть в квартеті C1. Збірна Словаччини проекзаменує Естонію, а національна команда Азербайджану зустрінеться зі Швецією на виїзді. Нарешті в Дивізіоні D Мальта вдома прийме збірну Андорри.

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру – покаже всі поєдинки. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно транслюватиме матч збірної України проти албанців.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Боснія і Герцеговина – Нідерланди, 21:45
  • Угорщина – Німеччина, 21:45
  • Албанія – Україна, 21:45
  • Уельс – Ісландія, 21:45
  • Чехія – Грузія, 21:45
  • Чорногорія – Туреччина, 21:45
  • Словаччина – Естонія, 21:45
  • Швеція – Азербайджан, 21:45
  • Мальта – Андорра, 21:45

Завершення Ліги націй 19 листопада: повний розклад матчів вівторка

Топ-3 матчі 19 листопада в Лізі націй

У протистоянні Чехії та збірної Грузії вітчизняним уболівальників доцільно вболівати за підопічних Івана Гашека. Якщо чехи здолають кавказьких "хрестоносців", а національна команда України переможе Албанію, то "синьо-жовті" позмагаються за підвищення у класі в плей-офф. Влаштовуватиме українців і нічия в Оломоуці, а ось перемога грузинської збірної залишить команду Сергія Реброва максимум третьою.

Валлійці з Ісландією намагатимуться втримати друге підсумкове місце, але теоретично досі змагаються і за перше. Для цього підопічним Крейга Белламі треба впевнено перемогти острів'ян і сподіватися на допомогу збірної Чорногорії. Однак, ісландська команда не ликом шита. На власному полі вона зуміла уникнути поразки від збірної Уельсу, пропустивши двічі ще в першій половині.

Чорногорія зобов'язана гучно грюкнути дверима в Дивізіоні B. Балканська команда вже оформила виліт до нижчої ліги, але досі не набрала жодного пункту та забила лише один м'яч. Хоч якось запам'ятатися підопічні Роберта Просінечкі спробують в битві з Туреччиною. Принциповий поєдинок із огляду на взаємини народів колишньою Югославії з турками, вочевидь, буде доволі гарячим.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Албанії та України в Лізі націй УЄФА.

Нагадаємо, напередодні збірна Сан-Марино сенсаційно пробилася в Дивізіон C європейського турніру.

Нагадаємо, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.

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