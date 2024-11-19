Албанія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Албанія – Україна

19 листопада, 21:45, Тірана, "Арена Комбетаре", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Четвертий сезон європейського турніру промайнув швидко. Лише два місяці тому "синьо-жовті" стартували в Лізі націй з двох поразок, а тепер зберігають шанси на підвищення в класі. Для цього підопічним Сергія Реброва треба "всього лише" перемогти Албанію, а ще сподіватися на руку допомоги збірної Чехії.

Утім, перемога потрібна Україні для порятунку теж. Поразка чи навіть нічия в Тірані відправить "синьо-жовтих" у Дивізіон C. У випадку ж успіху проти балканських "орлів" українська збірна як мінімум позмагається в перехідних матчах за збереження прописки в Дивізіоні B.

Керманич збірної Албанії Сілвінью зіткнувся з кадровими проблемами перед листопадовим вікном поєдинків. Тренерський штаб балканців залишився без місцевих зірок – Джимсіті ("Аталанта"), Кумбулли ("Еспаньйол") та Маная ("Сівасспор"). Замінили ж їх менш імениті виконавці, з якими "синьо-жовтим" до снаги впоратися.

Натомість Ребров, імовірно, піде на мінімальну ротацію складу після протистояння з Грузією. Замість Зубкова праворуч в атаці слід очікувати Гуцуляка, Довбика замінить Яремчук або Ванат, а Криськів може з'явитися з перших хвилин замість Бражка чи навіть Шапаренка. Та головне очікування – зміна загального підходу, бо батумська модель явно не спрацювала.

Орієнтовні склади на матч Албанія – Україна

Албанія: Стракоша – Балью, Аєті, Ісмаїлі, Мітай – Рамадані, Асллані – Асані, Лачі, Н. Байрамі – Туці

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Криськів – Гуцуляк, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

Збірна України намагатиметься нав'язати власний сценарій. Вочевидь, в нього входитимуть контроль м'яча та гол у стартові півгодини. Реалізація плану дозволить перейти до гри на контратаках, коли "орли" змушені будуть піти вперед великими силами. Тоді ж підопічні Реброва намагатимуться впіймати Албанію на помилках і закріпити власну перевагу.