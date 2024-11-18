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Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй

Тірана, Понеділок 18 листопада 2024 08:00
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Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй Фото: Михайлові Мудрику та решті "синьо-жовтих" загрожує гучне падіння (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України підходить до фінального туру Ліги націй 2024/25 у статусі аутсайдера групи B1.

Коротко про турнірні розклади збірної України в турнірі – в матеріалі РБК-Україна.

Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй

У суботу "синьо-жовті" вдруге зустрілися зі збірною Грузії. Для збереження шансів на перше місце в квартеті підопічні Сергія Реброва зобов'язані були перемагати. Збірній України стараннями Мудрика вдалося оформити швидкий м'яч. Однак, втримати переможний рахунок українці не зуміли, дозволивши Мікаутадзе зрівняти.

Утім, інтрига в групі B1 не померла. Посприяли цьому інші конкуренти команди Реброва. Збірна Албанії на власному полі розписала нульову нічию з Чехією. Тепер балканські "орли" та грузини мають по 7 очок, а чеський "Локомотив" – 8 пунктів. Отже, наразі зі списку можливих підсумків для кожної з команд випали лише два: національна команда України (5 очок) не зможе фінішувати першою, а збірна Чехії – останньою.

Якщо албанська та грузинська команди можуть завершити груповий етап на будь-якій з чотирьох позицій, то для "синьо-жовтих" розсип варіантів зменшився до трьох. Щоправда, піднятися з дна квартету підопічні Реброва зможуть лише в разі перемоги над Албанією у її лігві – "Арені Комбетаре" в Тірані.

Оскільки поразка та навіть нічия з "орлами" залишить збірну України останньою і означатиме виліт у Дивізіон C, то слід розглянути різні сценарії з перемогою "синьо-жовтих". Так, навіть перемога команди Реброва матиме різні наслідки. Остаточна підсумкова позиція українського колективу залежатиме і від результату паралельного поєдинку.

Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй

Варіант 1. Перемога України, перемога Чехії

Найсприятливіший розвиток подій для збірної України. Чеська команда стане переможцем групи та вийде в Дивізіон A. Проте, хороші новини чекатимуть і на "синьо-жовтих". Перемога підопічних Реброва вкупі з успіхом команди Івана Гашека виведе українців на другу підсумкову позицію. Тоді національна команда України позмагається за місце в елітній лізі турніру.

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 11 очок, 2. Україна – 8, 3. Грузія – 7, 4. Албанія – 7.

Варіант 2. Перемога України, нічия Чехії та Грузії

Прийнятний для "синьо-жовтих" сценарій. Успіх української збірної з паралельною нічиєю в Оломоуці зробить національну команду Чехії переможцем групи. Водночас команда Реброва матиме однакову кількість очок із Грузією (по 8). Проте, в Лізі націй головним критерієм розподілу місць залишаються очні поєдинки. "Синьо-жовті" мають перевагу над кавказцями (перемога, нічия), тож потраплять в плей-офф за підвищення в класі.

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 9 очок, 2. Україна – 8, 3. Грузія – 8, 4. Албанія – 7.

Варіант 3. Перемога України, перемога Грузії

Найгірший сценарій для збірної України. Перемога над чехами зробить "хрестоносців" тріумфатором квартету B1. Натомість "синьо-жовті" з перемогою над Албанією в активі зрівняються за очками зі збірною Чехії (по 8).

На цьому позитив завершується. За тим же правилом переваги очних поєдинків підопічні Реброва поступаються "Локомотиву" – чеська збірна перемогла українців удома та звела внічию виїзний матч. Отже, Україні дістанеться третє місце та плей-офф за виживання.

Підсумкове становище команд: 1. Грузія – 10 очок, 2. Чехія – 8, 3. Україна – 8, 4. Албанія – 7.

Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй

У разі фінішу на другій позиції збірна України зустрінеться з однією з третіх команд Дивізіону A. Отже, за місце в елітній компанії на наступний сезон Ліги націй доведеться поборотися з Польщею/Шотландією, Бельгією, Угорщиною або Сербією/Данією. Жеребкування плей-офф відбудеться 22 листопада, а поєдинки цієї стадії зіграють навесні.

Якщо ж національна команда України завершить груповий турнір на 3-й позиції, то вимушена буде боротися за виживання. Її суперником навесні буде одна з команд, що фінішує другою у Дивізіоні C. До переліку потенційних суперників потрапили збірні Словаччини, Косова, Болгарії чи Вірменії. Жеребкування – 22 листопада.

Нарешті нічия або поразка в Тірані відразу відправлять "синьо-жовтих" у Дивізіон C. Старт наступного сезону Ліги націй запланований на осінь 2026 року. Дату жеребкування кампанії 2026/27 європейського турніру оголосять пізніше.

До слова, напередодні Англія і Норвегія вийшли в Дивізіон A Ліги націй з розгромними перемогами.

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