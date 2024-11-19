Завершение Лиги наций 19 ноября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В рамках финального тура соревнований сборных Старого света матчи одной группы играют параллельно. Так что все поединки вторника начнутся в 21:45 по киевскому времени.

В группе A3 команды проведут спарринги с повышенной ответственностью, ведь финальные позиции уже определены. Победитель квартета – сборная Германии – будет гостить в Венгрии. В свою очередь вторые на финише Нидерланды встретятся с национальной командой Боснии и Герцеговины.

Зато в квартете B1 интрига жива. Сборная Украины попытается покинуть последнее место в противостоянии с Албанией, а национальная команда Чехии примет Грузию в битве за первое место. В группе В4 Уэльс встретится со сборной Исландии, а национальная команда Черногории примет Турцию.

В свое удовольствие будут играть в квартете C1. Сборная Словакии проэкзаменует Эстонию, а национальная команда Азербайджана встретится со Швецией на выезде. Наконец в Дивизионе D Мальта дома примет сборную Андорры.

Медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира – покажет все поединки. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 будет бесплатно транслировать матч сборной Украины против албанцев.

Список матчей вторника в 6-м туре Лиги наций 2024/25:

Босния и Герцеговина – Нидерланды, 21:45

Венгрия – Германия, 21:45

Албания – Украина, 21:45

Уэльс – Исландия, 21:45

Чехия – Грузия, 21:45

Черногория – Турция, 21:45

Словакия – Эстония, 21:45

Швеция – Азербайджан, 21:45

Мальта – Андорра, 21:45

Топ-3 матча 19 ноября в Лиге наций

В противостоянии Чехии и сборной Грузии отечественным болельщикам целесообразно болеть за подопечных Ивана Гашека. Если чехи одолеют кавказских "крестоносцев", а национальная команда Украины победит Албанию, то "сине-желтые" сразятся за повышение в классе в плей-офф. Устроит украинцев и ничья в Оломоуце, а вот победа грузинской сборной оставит команду Сергея Реброва максимум третьей.

Валлийцы с Исландией постараются удержать второе итоговое место, но теоретически до сих пор соревнуются и за первое. Для этого подопечным Крейга Беллами нужно уверенно победить островитян и надеяться на помощь сборной Черногории. Однако исландская команда не ликом шита. На собственном поле она сумела уйти от поражения от сборной Уэльса, пропустив дважды еще в первой половине.

Черногория обязана громко хлопнуть дверью в Дивизионе B. Балканская команда уже оформила вылет в низшую лигу, но до сих пор не набрала ни одного пункта и забила лишь один мяч. Как-нибудь запомниться подопечные Роберта Просинечки попробуют в битве с Турцией. Принципиальный поединок, учитывая отношения народов бывшей Югославии с турками, очевидно, будет довольно горячим.