ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хорватія і Данія в чвертьфіналі, Сан-Марино написало казку: що трапилося в Лізі націй

Вівторок 19 листопада 2024 09:56
UA EN RU
Хорватія і Данія в чвертьфіналі, Сан-Марино написало казку: що трапилося в Лізі націй Фото: Хорвати святкують вихід у плей-офф (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

Шостий тур четвертого сезону Ліги націй продовжився дев'ятьма матчами в понеділок. Перемоги здобули збірні Іспанії, Шотландії, Косова, Румунії та Сан-Марино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Хорватія і Данія в чвертьфіналі, Сан-Марино написало казку: що трапилося в Лізі націй

У групі A1 хорвати здобули необхідний позитивний результат із Португалією. Піренейці відкрили рахунок на 33-й хвилині – Фелікс опинився перед воротарем після закидання Вітіньї та холоднокровно розібрався з Ліваковічем. Балканська команда відігралася в другому таймі. Це Гвардіол підключився до атаки та замкнув дальню стійку після навісу Якіча. Як наслідок, обидві збірні вийшли в 1/4 фіналу.

Враховуючи результат у Спліті, збірна Шотландії даремно взяла Варшаву. "Тартанова армія" повела в дебюті, коли Макгінн із входу в штрафний технічно поклав у кут. Польща зрівняла рахунок після перерви – Пйонтковські розрядив гармату в дальню дев'ятку в затяжній атаці "Кадри". Та останнє слово було за шотландцями. У доданий час Робертсон головою відправив поляків у Дивізіон B.

Збірна Косова в меншості втримала перемогу над Литвою. Героєм і антигероєм в одній особі став вінгер черкаського ЛНЗ Яшарі. На 5-й хвилині він увірвався в штрафний та скористався передачею Мурікі, а під завісу першої половини отримав пряму червону за грубий фол. Утім, скористатися чисельною перевагою на весь другий тайм балтійці не зуміли та з нулем очок вилітають аж у Дивізіон D.

Зате героїчно піднялася звідти збірна Сан-Марино. "Б'янкадзуррі" здобули вольову перемогу в Ліхтенштейні. Місцеві "червоно-сині" забили першими – Зеле перед перервою завдав розкішного пострілу під поперечину метрів із 25-ти. Апеннінці відповіли трьома голами в другому таймі.

Спершу Лаццарі реалізував вихід віч-на-віч після закидання з власної половини. Далі Нанні влучно виконав одинадцятиметровий. А на десерт Голінуччі класно пробив у дотик після прострілу. Сан-Марино, що не перемагало на офіційному рівні понад 30 років, цьогоріч здобуло дві перемоги та сенсаційно підвищилося в класі.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия Ліга націй
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу