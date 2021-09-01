Завершению строительства "Северного потока-2" все еще можно помешать, - Витренко

"Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", - заявил Витренко.

Витренко отметил, что Украина страны-транзитера газа и после 2024 года, когда истечет срок договора о транзите с Россией.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что гарантии от США в части сохранения транзита через Украину нужны для национальной безопасности, потому что транзит газа в ЕС через Украину "уменьшает риск полномасштабной войны" с Россией.

"Мы постоянно подчеркиваем, что для нас речь идет не о деньгах, а, в первую очередь, о национальной безопасности Украины", - сказав Витренко.