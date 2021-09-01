Завершенню будівництва "Північного потоку-2" все ще можна перешкодити, - Вітренко

"Навіть якщо це може бути, я не знаю, завершено на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG", - заявив Вітренко.

Вітренко зазначив, що Україна країни-транзитера газу і після 2024 року, коли закінчиться термін договору про транзит з Росією.

Керівник "Нафтогазу "додав, що гарантії від США в частині збереження транзиту через Україну потрібні для національної безпеки, тому що транзит газу в ЄС через Україну "зменшує ризик повномасштабної війни" з Росією.

"Ми постійно підкреслюємо, що для нас мова йде не про гроші, а, в першу чергу, про національну безпеку України", - сказав Вітренко.