Завершенню будівництва "Північного потоку-2" все ще можна перешкодити, - Вітренко

Глава "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що будівництво газпроводу"Північний потік-2 " ще не пізно зупинити. Він закликав США відновити санкції проти газопроводу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Навіть якщо це може бути, я не знаю, завершено на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG", - заявив Вітренко.
Вітренко зазначив, що Україна країни-транзитера газу і після 2024 року, коли закінчиться термін договору про транзит з Росією.
Керівник "Нафтогазу "додав, що гарантії від США в частині збереження транзиту через Україну потрібні для національної безпеки, тому що транзит газу в ЄС через Україну "зменшує ризик повномасштабної війни" з Росією.
"Ми постійно підкреслюємо, що для нас мова йде не про гроші, а, в першу чергу, про національну безпеку України", - сказав Вітренко.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм. Під час переговорів глава держави обговорив з нею загрози газопроводу "Північний потік – 2" для України та енергетичної безпеки в Європі.