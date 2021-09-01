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Завершенню будівництва "Північного потоку-2" все ще можна перешкодити, - Вітренко

Автор: Тіберій Юрик

Глава "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що будівництво газпроводу"Північний потік-2 " ще не пізно зупинити. Він закликав США відновити санкції проти газопроводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Навіть якщо це може бути, я не знаю, завершено на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG", - заявив Вітренко.

Вітренко зазначив, що Україна країни-транзитера газу і після 2024 року, коли закінчиться термін договору про транзит з Росією.

Керівник "Нафтогазу "додав, що гарантії від США в частині збереження транзиту через Україну потрібні для національної безпеки, тому що транзит газу в ЄС через Україну "зменшує ризик повномасштабної війни" з Росією.

"Ми постійно підкреслюємо, що для нас мова йде не про гроші, а, в першу чергу, про національну безпеку України", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм. Під час переговорів глава держави обговорив з нею загрози газопроводу "Північний потік – 2" для України та енергетичної безпеки в Європі.

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Юрій ВітренкоПівнічний потік-2