Минобороны РФ заявило о "перегруппировке войск" на Киевском и Черниговском направлениях

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РИА Новости .

"Все основные задачи российских сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Сейчас российские войска нацелены на завершение операции по полному освобождению Донбасса", – говорится в заявлении.

Накануне после переговоров в Стамбуле Россия пообещала сократить активность в обоих направлениях. Заместитель министра обороны России Александр Фомин назвал шаг потребностью "повышение взаимного доверия и создание необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров". По его словам, принятие решений в Киеве нуждается в нормальных условиях работы.