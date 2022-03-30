Минобороны РФ заявило о "перегруппировке войск" на Киевском и Черниговском направлениях
Российское министерство обороны назвало маневры войск РФ на севере Украины плановой перегруппировкой сил.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РИА Новости.
"Все основные задачи российских сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Сейчас российские войска нацелены на завершение операции по полному освобождению Донбасса", – говорится в заявлении.
Накануне после переговоров в Стамбуле Россия пообещала сократить активность в обоих направлениях. Заместитель министра обороны России Александр Фомин назвал шаг потребностью "повышение взаимного доверия и создание необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров". По его словам, принятие решений в Киеве нуждается в нормальных условиях работы.
К слову, российские оккупанты минуют территорию Украины запрещенными боеприпасами.
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