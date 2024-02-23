"Завербував" син-бойовик: у Донецькій області затримано агентку РФ, яка полювала на ЗСУ

"Служба безпеки викрила ще одну російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині", - зазначають у відомстві.

Жінка намагалася виявити та передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

У її зоні особливої уваги були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню.

Також жінка збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Передавала інформацію сину-бойовику "ДНР"

Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

Співробітники СБУ затримали агентку РФ у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучили мобільний телефон із доказами.

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала "потрібну" інформацію під час спілкування із сусідами.

Підозра та можливість довічного ув'язнення

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.