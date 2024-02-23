"Завербував" син-бойовик: у Донецькій області затримано агентку РФ, яка полювала на ЗСУ

Правоохоронці затримали інформаторку РФ у Донецькій області. Жінку "завербував" її власний син-бойовик "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки викрила ще одну російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині", - зазначають у відомстві.
Жінка намагалася виявити та передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.
У її зоні особливої уваги були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню.
Також жінка збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.
Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.
Співробітники СБУ затримали агентку РФ у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучили мобільний телефон із доказами.
За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.
Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала "потрібну" інформацію під час спілкування із сусідами.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Вчора правоохоронці затримали російську агентку ФСБ. Жінка "полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом.
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