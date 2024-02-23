"Завербовал" сын-боевик: в Донецкой области задержана агентка РФ, которая охотилась на ВСУ

"Служба безопасности разоблачила еще одну российскую агентку, которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области", - отмечают в ведомстве.

Женщина пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ на Бахмутском направлении.

В зоне ее особого внимания были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня.

Также женщина собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Передавала информацию сыну-боевику "ДНР"

Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну – боевику оккупационных группировок РФ, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

Сотрудники СБУ задержали агентку РФ в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обысках в квартире задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами.

По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница региона, которую в разведывательно-подрывную деятельность против Украины привлек собственный сын.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также расспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.

Подозрение и возможность пожизненного заключения

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.