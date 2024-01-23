"Полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом: правоохоронці затримали агентку ФСБ (фото)

Правоохоронці затримали російську агентку ФСБ. Жінка "полювала" на бронетехніку ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Насамперед фігурантка намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута", - заначають у відомстві.

У зоні особливої уваги агентки були підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster.

Щоб отримати розвіддані, російська агентка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти.

"Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ, що перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України", - інформують в СБУ.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ.

Затримали "на гарячому"

Завдяки своєчасному викриттю російської агентки вдалось запобігти планам загарбників щодо вогневого ураження українських об’єктів.

Після поетапного документування злочинних дій колаборантки її було затримано "на гарячому", коли вона намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників.

У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Активна прихильниця російської агресії

Зловмисницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку ще наприкінці 2022 року дистанційно завербувала російська спецслужба.

"У поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у чатах прокремлівських Telegram-каналів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Для збору розвідданих у різних локаціях зрадниця використовувала громадський транспорт, а для конспірації - постійно змінювала маршрути.

За виконані завдання російська агентка отримувала від ФСБ грошову "винагороду".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Їй загрожує довічне ув’язнення.