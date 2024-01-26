Завербував коригувальника удару по Яворівському полігону: СБУ викрила агента РФ

Так, працівники Служби безпеки зібрали доказову базу на лідера забороненої партії "Руський блок", який співпрацює з країною-агресором.

Зловмисник допоміг ФСБ знайти та завербувати агента, який надалі скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону у березні 2022 року.

Як нагадують у відомстві, у червні 2022 року Служба безпеки затримала цього коригувальника у Львові. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського КДБ, з яким ексочільник "Руського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі.

Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України.

Відомості про вербувальника

За даними слідства, ворожий пособник тривалий час проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили.

У 2013 році переїхав на територію Автономної Республіки Крим, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави.

Вихваляє Путіна та загарбницькі дії РФ

"Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України", - інформують в СБУ.

Агент ФСБ регулярно публікує у власному Telegram-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини території України.

Зірка російського ТБ

Крім того, фігурант є частим гостем в ефірах окупаційного "нформагентства" News Front, яке загарбники створили у Криму для поширення ворожої пропаганди.

Докази та заочне оголошення підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за пособництво державі-агресору та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - підсумували у відомстві.

Фото: СБУ викрила вербувальника РФ із забороненої проросійської партії (t.me/SBUkr)