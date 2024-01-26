Завербував коригувальника удару по Яворівському полігону: СБУ викрила агента РФ

Правоохоронці викрили пособника РФ, який допоміг ФСБ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону. Ним виявився колишній лідер забороненої проросійської партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, працівники Служби безпеки зібрали доказову базу на лідера забороненої партії "Руський блок", який співпрацює з країною-агресором.
Зловмисник допоміг ФСБ знайти та завербувати агента, який надалі скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону у березні 2022 року.
Як нагадують у відомстві, у червні 2022 року Служба безпеки затримала цього коригувальника у Львові. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського КДБ, з яким ексочільник "Руського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі.
Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України.
За даними слідства, ворожий пособник тривалий час проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили.
У 2013 році переїхав на територію Автономної Республіки Крим, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави.
"Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України", - інформують в СБУ.
Агент ФСБ регулярно публікує у власному Telegram-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини території України.
Крім того, фігурант є частим гостем в ефірах окупаційного "нформагентства" News Front, яке загарбники створили у Криму для поширення ворожої пропаганди.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за пособництво державі-агресору та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.
"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.
Сьогодні ми повідомляли про те, що правоохоронці викрили інформатора ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони у Донецькій області та збирався вкоротити собі віку у випадку викриття.
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