Завербовал корректировщика удара по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила агента РФ

Правоохранители разоблачили пособника РФ, который помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону. Им оказался бывший лидер запрещенной пророссийской партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, сотрудники Службы безопасности собрали доказательную базу на лидера запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающего со страной-агрессором.
Злоумышленник помог ФСБ найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку россиян по Яворивскому полигону в марте 2022 года.
Как напоминают в ведомстве, в июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского КГБ, с которым эксчельник "Русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре.
Задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины.
По данным следствия, вражеский пособник долгое время проживал во Львове и по заданию российских спецслужб занимался созданием очагов прокремлевской политсилы.
В 2013 году переехал на территорию Автономной Республики Крым, где остался после захвата украинского полуострова и стал содействовать захватчикам в войне против нашего государства.
"Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины", - информируют в СБУ.
Агент ФСБ регулярно публикует в собственном Telegram-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части Украины.
Кроме того, фигурант является частым гостем в эфирах оккупационного "информагентства" News Front, которое захватчики создали в Крыму для распространения враждебной пропаганды.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении за пособничество государству-агрессору и оправданию, признании правомерным, отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.
"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - подытожили в ведомстве.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.
Сегодня мы сообщали о том, что правоохранители разоблачили информатора ФСБ РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Донецкой области и собирался покончить с собой в случае разоблачения.
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