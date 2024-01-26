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Завербовал корректировщика удара по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила агента РФ

Фото: СБУ разоблачила вербовщика РФ из запрещенной пророссийской партии (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители разоблачили пособника РФ, который помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону. Им оказался бывший лидер запрещенной пророссийской партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, сотрудники Службы безопасности собрали доказательную базу на лидера запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающего со страной-агрессором.

Злоумышленник помог ФСБ найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку россиян по Яворивскому полигону в марте 2022 года.

Как напоминают в ведомстве, в июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского КГБ, с которым эксчельник "Русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре.

Задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины.

Сведения о вербовщике

По данным следствия, вражеский пособник долгое время проживал во Львове и по заданию российских спецслужб занимался созданием очагов прокремлевской политсилы.

В 2013 году переехал на территорию Автономной Республики Крым, где остался после захвата украинского полуострова и стал содействовать захватчикам в войне против нашего государства.

Восхваляет Путина и захватнические действия РФ

"Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины", - информируют в СБУ.

Агент ФСБ регулярно публикует в собственном Telegram-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части Украины.

Звезда русского ТВ

Кроме того, фигурант является частым гостем в эфирах оккупационного "информагентства" News Front, которое захватчики создали в Крыму для распространения враждебной пропаганды.

Доказательства и заочное объявление подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении за пособничество государству-агрессору и оправданию, признании правомерным, отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", - подытожили в ведомстве.

Фото: СБУ разоблачила вербовщика РФ из запрещенной пророссийской партии (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.

Сегодня мы сообщали о том, что правоохранители разоблачили информатора ФСБ РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Донецкой области и собирался покончить с собой в случае разоблачения.

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Служба безопасности Украины