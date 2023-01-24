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Завербувало ФСБ. У Кропивницькому затримали агента РФ, який готував обстріл електропідстанцій

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Кропивницький, Вівторок 24 січня 2023 10:23
Завербувало ФСБ. У Кропивницькому затримали агента РФ, який готував обстріл електропідстанцій Фото: у Кропивницькому затримали агента РФ, який готував обстріл електропідстанцій (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ Росії, який збирав дані про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території Кіровоградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисника насамперед цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Окрім того, за вказівкою росіян чоловік повинен був встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" загарбники хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту. У разі успішної повітряної атаки окупанти хотіли продовжити серію обстрілів по території міста, використовуючи "наводки" агента.

Проте СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабної агресії.

У поле зору РФ потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору даних для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Отриманий "звіт" з електронними координати передавав росіянам через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

  • GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;
  • телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Сумах затримали російського агента, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію для збору секретної інформації.

До того ж, правоохоронці викрили російську агентурну мережу, учасники якої коригували ракетні удари по Дніпру, зокрема по об'єктах енергетики.

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Служба безпеки України Кропивницький
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