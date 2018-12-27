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Завербованного РФ сотрудника Минобороны приговорили к 4 годам заключения

Новости » Политика    27.12.2018 - 14:55
Завербованного РФ сотрудника Минобороны приговорили к 4 годам заключения
Иллюстративное фото (Pixabey)

Сотрудник Минобороны подписал соглашение с прокурором о содействии в проведении расследования

Работника стратегического предприятия Министерства обороны приговорили к четырем годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Нестюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, СБУ сейчас может подтвердить, что в 2018 году контрразведка задержала двух завербованных представителей Вооруженных сил Украины, подозреваемых в госизмене.

"Мы можем говорить сегодня только об отдельных случаях. В данном случае было только два представителя Вооруженных сил Украины. Это николаевская ситуация, где (задержано завербованного агента военной разведки РФ, - ред.) капитана первого ранга ВСУ в запасе. А также это полковник ВСУ в запасе в киевской ситуации... именно в киевской ситуацией действия были квалифицированы по статье 111 УК (государственная измена, - ред.)", - сообщил Нестюк.

Представитель контрразведки отметил, что бывший полковник ВСУ с позывным "Сократ" работал на одном из стратегических предприятий Минобороны.

"Он собирал и передал РФ сведения в сфере ремонта военной техники и авиации в рамках государственного оборонного заказа... Им было подписано соглашение с прокурором об оказании содействия в проведении досудебного расследования. Реальный срок - четыре года лишения свободы", - добавил он.

Напомним, российские спецслужбы пытаются привлечь граждан Украины к выполнению противоправных действий.

РБК-Украина также писало, что в течение этого года Служба безопасности Украины задержала 46 граждан по подозрению в государственной измене.

Добавим, контрразведка СБУ разоблачила деятельность агентов РФ в 11 областях Украины. Отмечалось, что деятельность агентов российской военной разведки обнаружили на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в столичном регионе.

Спецслужбы РФ пытаются привлечь украинцев к диверсиям За год СБУ задержала свыше 50 подозреваемых в госизмене
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