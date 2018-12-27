Спецслужбы РФ пытаются привлечь украинцев к диверсиям

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

В СБУ отметили, что в Украине наблюдается высокая активность агентурной военной разведки РФ

Российские спецслужбы пытаются привлечь граждан Украины к выполнению противоправных действий. Об этом сообщил представитель контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Нестюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такие попытки квалифицируются по части 2 статьи 11 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня многие граждане Украины, которые привлекаются к проведению тех или иных мероприятий... Вернее, идут попытки привлечения российских спецслужб к выполнению противоправных задач на территории Украины. Эти действия квалифицируются по части 2 статьи 11 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Нестюк.

Представитель контрразведки отметил, что если украинцы сообщают СБУ о попытках их вербовки, эти граждане освобождаются от ответственности.

"Если гражданин не совершал противоправного деяния и вовремя заявил о том, что осуществлялась попытки его привлечения к этой работе, он освобождается от уголовной ответственности", - добавил он.

Нестюк отметил, что в Украине наблюдается высокая активность агентурной военной разведки РФ.

"Она, в первую очередь направлена ​​на сбор секретных сведений о ВСУ, правоохранительных структурах, промышленном комплексе. Как показывает практика, эта активность сочетается с намерениями использования лиц, привлеченных к сбору информации в организациях, к подготовке различного рода диверсионных, террористических, дестабилизирующих мероприятий", - добавил он.

Напомним, в течение 2018 года Служба безопасности Украины задержала 46 граждан по подозрению в государственной измене.

РБК-Украина также писало, что контрразведка СБУ разоблачила деятельность агентов РФ в 11 областях Украины. Отмечалось, что деятельность агентов, агентурно-боевых групп и информаторских сетей российской военной разведки обнаружили на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в столичном регионе.

Добавим, сотрудники СБУ зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.