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Завербованого РФ співробітника Міноборони засудили до 4 років ув’язнення

Новини » Політика    27.12.2018 - 14:55
Завербованого РФ співробітника Міноборони засудили до 4 років ув’язнення
Ілюстративне фото (Pixabey)

Співробітник Міноборони підписав угоду з прокурором про сприяння у проведенні розслідування

Працівника стратегічного підприємства Міністерства оборони засудили до чотирьох років ув’язнення за обвинуваченням у державній зраді. Про це повідомив представник контррозвідки СБУ Володимир Нестюк, передає кореспондент РБК- Україна.

За його словами, СБУ наразі може підтвердити, що у 2018 році контррозвідка затримала двох завербованих представників Збройних сил України, які підозрюються у держзраді.

"Ми можемо говорити сьогодні лише про окремі випадки. В даному випадку було лише два представники Збройних сил України. Це миколаївська ситуація, де (затримано завербованого агента воєнної розвідки РФ, - ред.) капітана першого рангу ЗСУ у запасі. А також це полковник ЗСУ у запасі у київській ситуації… саме за київською ситуацією дії було кваліфіковано за статтею 111 ККУ (державна зрада, - ред.)", - повідомив Нестюк.

Представник контррозвідки зазначив, що колишній полковник ЗСУ з позивним "Сократ" працював на одному зі стратегічних підприємств Міноборони.

"Він збирав та передав РФ відомості у сфері ремонту військової техніки і авіації у рамках державного оборонного замовлення… Ним було підписано угоду з прокурором про надання сприяння у проведенні досудового розслідування. Реальний термін - чотири роки позбавлення волі", - додав він.

Нагадаємо, російські спецслужби намагаються залучити громадян України до виконання протиправних дій.

РБК-Україна також писало, що протягом 2018 року Служба безпеки України затримала 46 громадян за підозрою у державній зраді.

Додамо, контррозвідка СБУ викрила діяльність агентів РФ в 11 областях України. Зазначалося, що діяльність агентів російської військової розвідки виявили на території усіх південно-східних областей України, а також у столичному регіоні.

Спецслужби РФ намагаються залучити українців до диверсій За рік СБУ затримала понад 50 підозрюваних у держзраді
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