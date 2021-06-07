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Был завербован: бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был завербован иностранной спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пресс-служба СБУ не называет имя чиновника, но сообщила, что это бывший чиновник с допуском по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБО.

"Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины", - сообщили в СБУ.

Сообщается, что досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против Украины.

Суд 1 июня избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд, сообщили в СБУ.

Напомним, в госизмене подозревают также нардепа Виктора Медведчука. Суд принял решение по делу Медведчука - круглосуточный домашний арест политика.

Отметим, Владимир Путин резко отреагировал на арест Медведчука, по его словам, это "зачистка политического поля".

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