Був завербований: колишнього посадовця РНБО підозрюють у держзраді

Прес-служба СБУ не називає ім'я посадовця, але повідомила, що це колишній посадовець з допуском за формою 2 Адміністрації президента та Апарату РНБО.

"Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України", - повідомили в СБУ.

Повідомляється, що досудове слідство підтвердило факти здійснення екс-посадовцем розвідувально-підривної роботи проти України.

Суд 1 червня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому грозить позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду, повідомили в СБУ.