ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Завдяки Україні можемо стати сильнішими": Латвія передала ГУР МО велику партію FPV

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 12:03
UA EN RU
"Завдяки Україні можемо стати сильнішими": Латвія передала ГУР МО велику партію FPV Майор з Латвії Яніс Слайдінш і Вадим Скібіцький, ГУР (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Латвія передала Головному управлінню розвідки Міністерства Оброни України авто, велику партію FPV-дронів і "мавіків". Майор латвійської армії Яніс Слайдінш акумулював зусилля, щоб забезпечити спецпідрозділи ГУР необхідним.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Майор з Латвії написав книгу про Україну і збирав гроші на дрони

Волонтери та військові Латвії привезли те, що люди Латвії пожертвували для Сил Оборони, для Головного управління розвідки, каже в коментарі РБК-Україна майор Збройних Сил Латвії Яніс Слайдінш.

"Ми передали автомобіль, дрони, планшети – все, що потрібно для виконання бойових завдань. Мавіки, FPV-дрони – це найголовніше, що зараз використовується українськими військовими по всій лінії фронту. Наша головна мета – щоб військові були цим забезпечені. Є нічна оптика, а дрони, звісно, ще оснащені акумуляторами", – розповідає майор Слайдінш РБК-Україна.

В Латвії на телебаченні він з іншими військовими і волонтерами активно розповідав жителям країни про ситуацію в Україні під час війни. Також сам Яніс не раз бував в Україні, в тому числі й до повномасштабного вторгнення.

&quot;Завдяки Україні можемо стати сильнішими&quot;: Латвія передала ГУР МО велику партію FPVМайор Збройних Сил Латвії Яніс Слайдінш передав Головному управлінню розвідки дрони, планшети та автомобіль (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Він написав книгу під назвою "Від Криму до Мар'їнки: як все починалося". Книга вийшла зокрема англійською мовою. В Латвії люди купували книгу, і пожертвування також йшли на покупку потрібного обладнання для військових ГУР МО.

У своїй книзі автор описує події, які відбувалися в Україні починаючи з окупації росіянами Криму і до російського наступу у Мар'їнці, події 2014-2015 років. Описував бої, які відбувалися на початку війни ще тоді.

За словами військового, у Латвії та в інших країнах Балтії особливо розуміють і усвідомлюють всі ті військові загрози, які постійно йдуть із Російської Федерації в бік країн, які її оточують.

"Ми, балтійські країни, не раз говорили, що він (Путін – ред.) і Росія не зупиниться. І що треба готуватися. Тоді вже в очікуваннях нічого хорошого не було. Ми в Литві, Латвії, Естонії, це чудово розуміємо. Імперія є імперія. І зараз путінська росія – це теж імперія", – каже він.

&quot;Завдяки Україні можемо стати сильнішими&quot;: Латвія передала ГУР МО велику партію FPVЯніс Слайдінш написав книгу про події війни в Україні 2014-15 років (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чи думають в країнах Балтії над тим, що Путін не зупиниться в Україні і може піти далі? За словами майора, наразі, завдяки українським збройним силам, російські війська застрягли в Україні.

"І ми можемо тільки припустити, що було б, якби 2022 року в нього вийшло те, що він задумував. Пам'ятаю, що Путін сказав: треба спиратися на межі кордонів 90-х років. Це, очевидно, було ознакою його планів (із захоплення територій – ред.). Але завдяки українському народу, українській армії, ми маємо час, щоб стати сильнішими, щоб готуватися. І, звісно, щоб далі продовжувати допомагати Україні та не зупиняти ці зусилля", – підкреслює військовий.

"З 2008 року розуміли, що Росія на цьому не зупиниться"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України працюємо спільно з Латвією вже дуже давно. Військова співпраця з країною стартувала приблизно у 2008 році – приблизно в той період, коли почалася військова агресія Російської Федерації проти Грузії, каже в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Ми тоді вже розуміли, що Росія на цьому не зупиниться. Крім того, всі країни Балтії виділяють потужний відсоток свого оборонного бюджету для оборони нашої держави. А те, що відбулося сьогодні – це черговий етап наших взаємовідносин, це черговий етап допомоги саме Латвії як країни, як потужної нації, яка забезпечує наші бойові підрозділи і FPV-дронами, і іншими засобами, які дуже необхідні на полі бою", – відзначає він.

Дрони допомагатимуть виконувати задачі бойовим підрозділам Головного управління розвідки (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Скібіцького, передача дронів, яка відбулася – це лише частина допомоги, і вони отримують "і інші інші подарунки", які теж дуже необхідні спеціальним підрозділам ГУР МО. Ще одна важлива частина співпраці між країнами – обмін військовим досвідом.

"Це, мабуть, один із найбільш потужних елементів нашої взаємодії. Тому що досвід, який отримують військовослужбовці наших спеціальних підрозділів – він унікальний. По-перше, тому, що ми зараз протистоїмо дуже потужному агресору. По-друге, ми застосовуємо сьогодні всі найбільш новітні наявні сьогодні засоби боротьби", – додає Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки провело панельну дискусію, присвячену тому, як сучасна Україна комунікує образ Героя і вшановує захисників і захисниць, полеглих і живих. В події взяли участь провідні лідери думок в галузі медіа, історії та військової справи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Головне управління розвідки ГУР Війна в Україні Волонтери
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія