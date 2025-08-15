ua en ru
"Благодаря Украине можем стать сильнее": Латвія передала ГУР МО крупную партию FPV

Украина, Пятница 15 августа 2025 12:03
"Благодаря Украине можем стать сильнее": Латвія передала ГУР МО крупную партию FPV Майор из Латвии Янис Слайдинш и Вадим Скибицкий, ГУР (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Латвия передала Главному управлению разведки Министерства Обороны Украины авто, большую партию FPV-дронов и "мавиков". Майор латвийской армии Янис Слайдинш аккумулировал усилия, чтобы обеспечить спецподразделения ГУР необходимым.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Майор из Латвии написал книгу об Украине и собирал деньги на дроны

Волонтеры и военные Латвии привезли то, что люди Латвии пожертвовали для Сил Обороны, для Главного управления разведки, говорит в комментарии РБК-Украина майор Вооруженных Сил Латвии Янис Слайдинш.

"Мы передали автомобиль, дроны, планшеты – все, что нужно для выполнения боевых задач. Мавики, FPV-дроны - это самое главное, что сейчас используется украинскими военными по всей линии фронта. Наша главная цель - чтобы военные были этим обеспечены. Есть ночная оптика, а дроны, конечно, еще оснащены аккумуляторами", – рассказывает майор Слайдинш РБК-Украина.

В Латвии на телевидении он с другими военными и волонтерами активно рассказывал жителям страны о ситуации в Украине во время войны. Также сам Янис не раз бывал в Украине, в том числе и до полномасштабного вторжения.

&quot;Благодаря Украине можем стать сильнее&quot;: Латвія передала ГУР МО крупную партию FPVМайор Вооруженных Сил Латвии Янис Слайдинш передал Главному управлению разведки дроны, планшеты и автомобиль (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Он написал книгу под названием "От Крыма до Марьинки: как все начиналось". Книга вышла в том числе на английском языке. В Латвии люди покупали книгу, и пожертвования также шли на покупку нужного оборудования для военных ГУР МО.

В своей книге автор описывает события, которые происходили в Украине начиная с оккупации россиянами Крыма и до российского наступления в Марьинке, события 2014-2015 годов. Описывал бои, которые происходили в начале войны еще тогда.

По словам военного, в Латвии и в других странах Балтии особенно понимают и осознают все те военные угрозы, которые постоянно идут из Российской Федерации в сторону стран, которые ее окружают.

"Мы, балтийские страны, не раз говорили, что он (Путин – ред.) и Россия не остановится. И что надо готовиться. Тогда уже в ожиданиях ничего хорошего не было. Мы в Литве, Латвии, Эстонии, это прекрасно понимаем. Империя есть империя. И сейчас путинская россия - это тоже империя", – говорит он.

&quot;Благодаря Украине можем стать сильнее&quot;: Латвія передала ГУР МО крупную партию FPVЯнис Слайдинш написал книгу о событиях войны в Украине 2014-15 годов (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Думают ли в странах Балтии над тем, что Путин не остановится в Украине и может пойти дальше? По словам майора, сейчас, благодаря украинским вооруженным силам, российские войска застряли в Украине.

"И мы можем только предположить, что было бы, если бы в 2022 году у него получилось то, что он задумывал. Помню, что Путин сказал: надо опираться на границы границ 90-х годов. Это, очевидно, было признаком его планов (по захвату территорий – ред.). Но благодаря украинскому народу, украинской армии, у нас есть время, чтобы стать сильнее, чтобы готовиться. И, конечно, чтобы дальше продолжать помогать Украине и не останавливать эти усилия", – подчеркивает военный.

"С 2008 года понимали, что Россия на этом не остановится"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины работаем совместно с Латвией уже очень давно. Военное сотрудничество со страной стартовало примерно в 2008 году – примерно в тот период, когда началась военная агрессия Российской Федерации против Грузии, говорит в комментарии РБК-Украина заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Мы тогда уже понимали, что Россия на этом не остановится. Кроме того, все страны Балтии выделяют мощный процент своего оборонного бюджета для обороны нашего государства. А то, что произошло сегодня - это очередной этап наших взаимоотношений, это очередной этап помощи именно Латвии как страны, как мощной нации, которая обеспечивает наши боевые подразделения и FPV-дронами, и другими средствами, которые очень необходимы на поле боя", – отмечает он.

Дроны будут помогать выполнять задачи боевым подразделениям Главного управления разведки (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

По словам Скибицкого, состоявшаяся передача дронов - это лишь часть помощи, и они получают "и другие другие подарки", которые тоже очень необходимы специальным подразделениям ГУР МО. Еще одна важная часть сотрудничества между странами – обмен военным опытом.

"Это, пожалуй, один из самых мощных элементов нашего взаимодействия. Потому что опыт, который получают военнослужащие наших специальных подразделений - он уникален. Во-первых, потому, что мы сейчас противостоим очень мощному агрессору. Во-вторых, мы применяем сегодня все наиболее новейшие имеющиеся сегодня средства борьбы", – добавляет Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее Главное управление разведки провело панельную дискуссию, посвященную тому, как современная Украина коммуницирует образ Героя и чтит защитников и защитниц, павших и живых. В событии приняли участие ведущие лидеры мнений в области медиа, истории и военного дела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Латвия Главное управление разведки ГУР Война в Украине Волонтеры
