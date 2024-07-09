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Завдяки постачанню з ЄС: українцям зменшать обмеження у відключенні світла

Фото: українцям зменшать обмеження у відключенні світла 9 липня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 9 липня, "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили у компанії,  у період з 16:00 до 19:00 буде діяти всього три черги відключень.

А ось у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений. Це можливо завдяки аварійному постачанню електроенергії з Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні спочатку до 14:00, а потім і до 16:00 в Україні застосовувались всього дві черги відключень.

Як відключають світло в Україні

Споживачі кожної області поділені на шість черг, які включають побутових споживачів та бізнес. Диспетчерський центр "Укренерго" визначає кількість черг для компенсації дефіциту енергії, а обленерго вирішує тривалість і чергу відключень. Умовно, одна черга - 4 години відключень за добу, дві черги - 8 годин, три черги - 12 годин, чотири черги - більше 12 годин відключень.

 

Також в "Укренерго" повідомляли, що з 9 по 24 липня проведуть вимірювання споживання світла. Однак пізніше через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку їх скасували.

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УкренергоВійна в УкраїніЄвросоюзВідключеня світла