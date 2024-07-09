Благодаря поставкам из ЕС: украинцам уменьшат ограничения в отключении света

Как отметили в компании, в период с 16:00 до 19:00 будут действовать всего три очереди отключений.

А вот в вечерние часы и к концу суток объем ограничений будет уменьшен. Это возможно благодаря аварийной поставке электроэнергии из Европейского Союза.

Напомним, сегодня сначала до 14:00, а затем и до 16:00 в Украине применялось всего две очереди отключений.

Как отключают свет в Украине

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, включающих бытовых потребителей и бизнес. Диспетчерский центр "Укрэнерго" определяет количество очередей для компенсации дефицита энергии, а облэнерго решает продолжительность и очередь отключений. Условно, одна очередь - 4 часа отключений в сутки, две очереди - 8 часов, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов отключений.