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Благодаря поставкам из ЕС: украинцам уменьшат ограничения в отключении света

Фото: украинцам снизят ограничения в отключении света 9 июля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 9 июля, "Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в компании, в период с 16:00 до 19:00 будут действовать всего три очереди отключений.

А вот в вечерние часы и к концу суток объем ограничений будет уменьшен. Это возможно благодаря аварийной поставке электроэнергии из Европейского Союза.

Напомним, сегодня сначала до 14:00, а затем и до 16:00 в Украине применялось всего две очереди отключений.

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Потребители каждой области поделены на шесть очередей, включающих бытовых потребителей и бизнес. Диспетчерский центр "Укрэнерго" определяет количество очередей для компенсации дефицита энергии, а облэнерго решает продолжительность и очередь отключений. Условно, одна очередь - 4 часа отключений в сутки, две очереди - 8 часов, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов отключений.

Также в "Укрэнерго" сообщали, что с 9 по 24 июля произведут измерение потребления света. Однако позже из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары их отменили.

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УкрэнергоВойна в УкраинеЕвросоюзОтключения света