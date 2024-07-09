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"Укренерго" зменшило обсяг відключень світла до вечора

Україна, Вівторок 09 липня 2024 12:58
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"Укренерго" зменшило обсяг відключень світла до вечора Фото: Відключення світла будуть менш тривалими  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії на сьогодні, 9 липня. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", - йдеться в повідомленні.

Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень буде менше.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що зранку і до 14:00 будуть застосовуватися дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планувалося застосувати три-чотири черги.

Черги та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

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Укренерго Відключеня світла
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