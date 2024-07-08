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"Укренерго" скасувало дні без відключень у липні, завтра світло буде за графіками весь день

Україна, Понеділок 08 липня 2024 18:15
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"Укренерго" скасувало дні без відключень у липні, завтра світло буде за графіками весь день Фото: "Укренерго" скасувало дні без відключень у липні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні, у вівторок, 9 липня, графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Виміри фактичного споживання електроенергії у липні не проводитимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"З 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом "Укренерго", з 05:00 до 14:00 - обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 - чотири черги графіків відключень, в інші години - три черги.

Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях - значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - пояснили в "Укренерго".

У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

День без відключень світла

Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" повідомляли, що в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. При цьому в інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.

Як пояснили в компанії, день без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла
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