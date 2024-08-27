Завдяки Курській операції ЗСУ росіяни перекинули з України 30 тисяч військових, - Сирський

"Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає", - сказав він.

За його словами, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля. "Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. "В пергу чергу це стосується Покровського, Курахівського напрямів. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини", - сказав він.