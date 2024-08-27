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Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Вівторок 27 серпня 2024 07:57
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Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська за підсумками 26 серпня просунулися під Часовим Яром, Торецьком, Покровськом і Донецьком. Також росіяни мають просування у Стариці Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова і продовжили бої біля Липців, Глибокого та у Вовчанську.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Стариці (на північний схід від Харкова).

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Операція №2 - Луганська область

26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.

Російські війська наступали:

  • на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;
  • на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;
  • на південний схід від Куп'янська поблизу Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, Лозової;
  • на захід від Сватового біля Андріївки;
  • на південний захід від Сватового біля Пролетарського,
  • на північний захід від Кремінної біля Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського;
  • на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;
  • на південь від Кремінної в Серебрянському лісництві.

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Операція №3 - Донецька область

26 серпня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти здійснили незначне просування на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вулиці Лісова в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру).

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISWЗагарбники просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Дружби (на схід від Торецька).

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу та в Торецьку; на схід від Торецька біля Дружби; і на південь від Торецька біля Нелипівки.

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISWРосійські війська нещодавно додатково просунулися на південний схід від Покровська. Опубліковані 26 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що війська РФ просунулися до вулиці Ломонсова в мікрорайоні Кишлак у східній Новогродівці (на південний схід від Покровська).

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Російські війська нещодавно здійснили незначне просування на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Мар’їнки (на захід від міста Донецьк).

Повідомляється, що 26 серпня російські війська просунулися у напрямку Вугледара (на південний захід від Донецька) на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

"Південна вісь"

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 26 серпня.

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISWУ Генштабі України повідомили, що 26 серпня українські війська відбили російські атаки на дніпровському напрямку (Херсонська область), у тому числі на островах дельти Дніпра.

Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Із початку доби, 26 серпня, станом на 22:00 на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ситуація залишається складною на Покровському напрямку, там ворог намагався здійснити 56 атак.

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