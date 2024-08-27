Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Російські війська за підсумками 26 серпня просунулися під Часовим Яром, Торецьком, Покровськом і Донецьком. Також росіяни мають просування у Стариці Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова і продовжили бої біля Липців, Глибокого та у Вовчанську.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Стариці (на північний схід від Харкова).

Операція №2 - Луганська область

26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.

Російські війська наступали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, Лозової;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Пролетарського,

на північний захід від Кремінної біля Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

на південь від Кремінної в Серебрянському лісництві.

Операція №3 - Донецька область

26 серпня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти здійснили незначне просування на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вулиці Лісова в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру).

Загарбники просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Дружби (на схід від Торецька).

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу та в Торецьку; на схід від Торецька біля Дружби; і на південь від Торецька біля Нелипівки.

Російські війська нещодавно додатково просунулися на південний схід від Покровська. Опубліковані 26 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що війська РФ просунулися до вулиці Ломонсова в мікрорайоні Кишлак у східній Новогродівці (на південний схід від Покровська).

Російські війська нещодавно здійснили незначне просування на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Мар’їнки (на захід від міста Донецьк).

Повідомляється, що 26 серпня російські війська просунулися у напрямку Вугледара (на південний захід від Донецька) на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

"Південна вісь"

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 26 серпня.

У Генштабі України повідомили, що 26 серпня українські війська відбили російські атаки на дніпровському напрямку (Херсонська область), у тому числі на островах дельти Дніпра.