Благодаря Курской операции ВСУ россияне перебросили из Украины 30 тысяч военных, - Сырский

"Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже перекинуто на курское направление, и эта цифра растет", - сказал он.

По его словам, противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия. "Наши воины делают все в целях безопасности гражданского населения, ежедневно продолжаются жесткие бои, это зона нашего особого внимания", - сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений. "В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части", - сказал он.