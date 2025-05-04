"Чеська ініціатива" вгамовує снарядний голод: Україна може отримати ще 1,8 млн

"Чеська республіка намагається постачати боєприпаси, це наша ініціатива. Ми робимо все, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною. Ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі вдалося змінити ситуацію по відношенню до Росії 2:1", - сказав Павел.

Він запевнив, що Чехія продовжить поставляти снаряди Україні до того часу, доки це буде потрібно, "поки не буде досягнуто справедливого миру".

Ще 1,8 мільйона снарядів і школа

Зеленський, своєю чергою, наголосив, що "Чеська ініціатива" для України "працює блискуче".

"Минулого року ви дійсно сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії. І ми розраховуємо, що цього року співпраця також буде результативною. Ми проговорювали - 1,8 мільйона снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що завтра, 5 травня, відбудеться зустріч представників України з оборонними компаніями Чехії, тоді і буде конкретика щодо поставок.