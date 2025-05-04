"Чешская инициатива" утоляет снарядный голод: Украина может получить еще 1,8 млн

"Чешская республика пытается поставлять боеприпасы, это наша инициатива. Мы делаем все, чтобы на поле боя Россия не была настолько успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию по отношению к России 2:1", - сказал Павел.

Он заверил, что Чехия продолжит поставлять снаряды Украине до тех пор, пока это будет нужно, "пока не будет достигнут справедливый мир".

Еще 1,8 миллиона снарядов и школа

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что "Чешская инициатива" для Украины "работает блестяще".

"В прошлом году вы действительно сильно помогли нам со снарядами для артиллерии. И мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество также будет результативным. Мы проговаривали - 1,8 миллиона снарядов в этом году может быть. Это очень сильное решение", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что завтра, 5 мая, состоится встреча представителей Украины с оборонными компаниями Чехии, тогда и будет конкретика по поставкам.