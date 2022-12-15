Завдають удару по всьому режиму санкцій: Кулеба про винятки для РФ у дев'ятому пакеті ЄС

Введення винятків для російських компаній та скасування для них низки економічних обмежень завдають удару по всьому режиму санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

За його словами, Україна виступає рішуче проти скасування санкцій і дякує членам Євросоюзу, які також виступають проти таких винятків.

"Спроби дозволити російським олігархам та компаніям відступити від уже введених санкцій ЄС завдають удару всьому режиму санкцій, підривають підтримку України та наші спільні зусилля зупинити військову машину Путіна", - зазначив Кулеба.

Раніше ми писали, що Литва та Польща заблокували ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з небажанням скасовувати заборону на експорт продуктів харчування з країни-агресора.

Нагадаємо, 7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила підготовлені пропозиції для дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого цей пакет доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з РФ через море, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7. Однак поки що переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут.

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