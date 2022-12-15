Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії: названо причину

Литва та Польща заблокували ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з небажанням скасовувати заборону на експорт продуктів харчування з країни-агресора.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Винятки, запропоновані Німеччиною, Францією та Нідерландами, можуть надати лазівку для обходу Росією санкцій", - зазначив глава МЗС Литви.

Він також зазначив, що у зв'язку із призупиненням прийняття пакету санкцій їх подальше обговорення може бути перенесене до Європейської ради.

"Якби політична лазівка такого розміру була зроблена за підтримки всіх країн ЄС, я думаю, вона була б використана не лише для вирішення цих конкретних випадків, а й, можливо, для обходу санкцій", - додав він.

За словами Ландсбергіса, Литва та Польща призупинили ухвалення дев'ятого пакету санкцій ЄС, і цю позицію підтримали інші країни Балтії, оскільки запропоновані винятки послаблюють дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа, у свою чергу, пообіцяв порушити питання санкцій проти РФ у Європейській раді і зазначив, що продовольча безпека не має бути прикриттям для ослаблення санкцій щодо Росії.

"Дев'ятий пакет санкцій вже в дорозі. Продовольча безпека не повинна використовуватися як прикриття для ослаблення наших санкцій. Російські олігархи, які перебувають під санкціями, не повинні отримувати доступу до своїх заморожених засобів і продовжувати накопичувати багатство, тоді як мирні жителі України гинуть під російськими бомбами", - наголосив Науседа.