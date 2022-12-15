Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії: названо причину
Литва та Польща заблокували ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з небажанням скасовувати заборону на експорт продуктів харчування з країни-агресора.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Винятки, запропоновані Німеччиною, Францією та Нідерландами, можуть надати лазівку для обходу Росією санкцій", - зазначив глава МЗС Литви.
Він також зазначив, що у зв'язку із призупиненням прийняття пакету санкцій їх подальше обговорення може бути перенесене до Європейської ради.
"Якби політична лазівка такого розміру була зроблена за підтримки всіх країн ЄС, я думаю, вона була б використана не лише для вирішення цих конкретних випадків, а й, можливо, для обходу санкцій", - додав він.
За словами Ландсбергіса, Литва та Польща призупинили ухвалення дев'ятого пакету санкцій ЄС, і цю позицію підтримали інші країни Балтії, оскільки запропоновані винятки послаблюють дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
Президент Литви Гітанас Науседа, у свою чергу, пообіцяв порушити питання санкцій проти РФ у Європейській раді і зазначив, що продовольча безпека не має бути прикриттям для ослаблення санкцій щодо Росії.
"Дев'ятий пакет санкцій вже в дорозі. Продовольча безпека не повинна використовуватися як прикриття для ослаблення наших санкцій. Російські олігархи, які перебувають під санкціями, не повинні отримувати доступу до своїх заморожених засобів і продовжувати накопичувати багатство, тоді як мирні жителі України гинуть під російськими бомбами", - наголосив Науседа.
Нагадаємо, 7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила підготовлені пропозиції для дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого цей пакет доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з РФ через море, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7. Однак поки що переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут.
Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакету санкцій щодо Росії. Представлені в документі обмеження попередньо містять безліч винятків, що робить пакет слабшим.
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