ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, Субота 10 грудня 2022 17:56
Переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут, - ЗМІ Фото: переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Посли країн Євросоюзу на зустрічі у Брюселлі не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Наступна зустріч послів із цього питання запланована на понеділок, 12 грудня.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось зазначив, що переговори про нові санкції зайшли в глухий кут. Причиною Садось назвав надто великий список винятків, які запропонували різні країни для проекту дев'ятого пакету санкцій у своїх інтересах.

Наприклад, низка країн вимагають, щоб члени Євросоюзу на національному рівні могли розморожувати активи людей, які раніше перебували під санкціями ЄС в аграрному секторі.

Крім того, Угорщина вимагає виключити членів російського уряду з списку санкцій ЄС, а Швеція наполягала на знятті економічних обмежень з "Роскомнагляду".

Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакету санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Представлені в документі обмеження попередньо містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія 7 грудня оголосила зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці