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Наносят удар по всему режиму санкций: Кулеба об исключениях для РФ в девятом пакете ЕС

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Введение исключений для российских компаний и отмена для них ряда экономических ограничений наносят удар по всему режиму санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Попытки позволить российским олигархам и компаниям отступить от уже введенных санкций ЕС наносят удар всему режиму санкций, подрывают поддержку Украины и наши совместные усилия остановить военную машину Путина", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина выступает решительно против отмены санкций и благодарит членов Евросоюза, которые также выступают против таких исключений.

Ранее мы писали, что Литва и Польша заблокировали принятие девятого пакета санкций против РФ в связи с нежеланием отменять запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора.

Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7. Однако пока переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаСанкции против России