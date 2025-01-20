Завдав збитки на 24 млн гривень. Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Як повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Бориса Лебедцова.

Фото: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики (джерела РБК-Україна)

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, під час повномасштабної війни посадовець уклав несанкціоновану угоду із комерційним підприємством про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату Міністерства.

"Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником Міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри", - пише СБУ.

Фото: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики (t.me/SBUkr)

Згідно з висновком судово-економічної експертизи, дії посадовця призвели до збитків держбюджету України на понад 24 млн гривень.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, посадовцю загрожує від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.