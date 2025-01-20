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Нанес ущерб на 24 млн гривен. Сообщено о подозрении экс-заместителю министра соцполитики

Фото: сообщено о подозрении экс-заместителю министра соцполитики (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики из-за убытков бюджету в размере 24 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно материалам дела, во время полномасштабной войны чиновник заключил несанкционированное соглашение с коммерческим предприятием о закупке компьютеров для центрального аппарата Министерства.

"В частности, это соглашение было подписано тогдашним заместителем Министра вопреки законодательству, поскольку не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры", - пишет СБУ.

 

Фото: сообщено о подозрении экс-заместителю министра соцполитики (t.me/SBUkr)

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия чиновника привели к убыткам госбюджета Украины на более 24 млн гривен.

Что грозит

Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, чиновнику грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители недавно разоблачили бывшего директора одного из департаментов Министерства обороны Украины на поставках Силам обороны бракованных пулеметов.

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Служба безопасности УкраиныМинистерство социальной политики