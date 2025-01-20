Нанес ущерб на 24 млн гривен. Сообщено о подозрении экс-заместителю министра соцполитики

Детали дела

Согласно материалам дела, во время полномасштабной войны чиновник заключил несанкционированное соглашение с коммерческим предприятием о закупке компьютеров для центрального аппарата Министерства.

"В частности, это соглашение было подписано тогдашним заместителем Министра вопреки законодательству, поскольку не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры", - пишет СБУ.

Фото: сообщено о подозрении экс-заместителю министра соцполитики (t.me/SBUkr)

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия чиновника привели к убыткам госбюджета Украины на более 24 млн гривен.

Что грозит

Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, чиновнику грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.