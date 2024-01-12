Завдання року - обороноздатність. Шмигаль розповів про важливі рішення

Ключове завдання для України цього року - посилення обороноздатності. У цьому контексті Кабмін на сьогодні має два важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів виділить з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. З цих коштів

1,4 млрд гривень піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів;

1,1 млрд гривень - на облаштування смуг невибухових загороджень.

"Крім того, виділяємо з резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби. Це кошти так само для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону", - додав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже наголошував, що пріоритетом №1 цьогоріч буде сектор безпеки й оборони.

Раніше ми також повідомляли, що Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.

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