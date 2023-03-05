Завдання на півроку. Зеленський розповів, як будуть готувати новий опалювальний сезон

Український уряд опрацьовує декілька сценаріїв підготовки до опалювального сезону, який розпочнеться осінню 2023 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він зауважив, що влада готується підійти до наступної зими підготовленою до будь-якої загрози. У найближчі півроку усі, хто причетний до роботи інфраструктури, має максимально посилити захист енергооб'єктів.
"За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки і оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі - посилити захист енергооб'єктів, відновити інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливосте нашим людям в рамках проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території та приватних об'єктах генерувати та постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон.
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